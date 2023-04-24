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13:34, 24 апреля 2023Мир

Сеймур Херш оценил вероятность расследования в США подрыва «Северных потоков»

Херш: администрация Байдена не станет проводить расследование подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш оценил вероятность проведения расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» со стороны США. Об этом он рассуждал в эфире телеканала RT.

Журналист признался, что не знает, как будет развиваться история с газопроводами. «Нынешняя администрация [президента США Джо Байдена] никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере честное расследование», — убежден он.

Ранее Сеймур Херш заявил, что США планировали шантажировать Россию диверсией на «Северных потоках», пытаясь таким образом предотвратить проведение спецоперации на Украине. По его словам, идея пригрозить Москве подрывом газопроводов появилась в Вашингтоне еще в 2021 году.

В феврале текущего года Херш представил расследование, в котором назвал США организаторами подрыва «Северных потоков». Журналист утверждает, что водолазы американской армии заложили взрывные устройства под трубопроводы под прикрытием маневров НАТО Baltops 22.

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Варвара Кошечкина
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