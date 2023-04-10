Херш обвинил США в намерении шантажировать Россию подрывом «Северных потоков»

Херш: США хотели шантажировать Москву подрывом «Северных потоков», чтобы предотвратить СВО

Американский журналист Сеймур Херш обвинил Вашингтон в намерении шантажировать Москву подрывом «Северных потоков», чтобы предотвратить спецоперацию на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Tichys Einblick.

Так, по словам обозревателя, американские власти находились в поиске способов давления на Россию, а идея об угрозе диверсией возникла до Нового года в 2021-м. «Идея заключалась в том, чтобы сказать [российскому президенту Владимиру] Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"», — сообщил Херш.

Журналист также исключил, что Вашингтон когда-нибудь решит признать свою причастность к взрывам на российских трубопроводах, добавив, что местная пресса не выражает протеста против такого положения дел.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором говорилось, что организатором диверсий на «Северных потоках» являются США. По его версии, водолазы американской армии под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства.

