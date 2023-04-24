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17:12, 24 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о массированном украинском обстреле сел

Рогов заявил о массированном обстреле ВСУ нескольких сел в Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный артиллерийский обстрел нескольких населенных пунктов в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, за 1,5 часа было зафиксировано не менее 20 прилетов в городе Каменка-Днепровская, а также селах Великая Знаменка и Водяное. Он также уточнил, что ВСУ ведут обстрел снарядами калибра 152 мм.

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Алевтина Запольская
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