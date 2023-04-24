В Запорожской области сообщили о массированном украинском обстреле сел

Рогов заявил о массированном обстреле ВСУ нескольких сел в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный артиллерийский обстрел нескольких населенных пунктов в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, за 1,5 часа было зафиксировано не менее 20 прилетов в городе Каменка-Днепровская, а также селах Великая Знаменка и Водяное. Он также уточнил, что ВСУ ведут обстрел снарядами калибра 152 мм.