Стало известно об эвакуации населения со стороны ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ эвакуируют население около участка фронта в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей Степногорска, поселка вблизи фронта в части Запорожской области, подконтрольной Киеву. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из поселка Степногорск», — заявил он.

По его словам, украинские военные также занимаются минированием этой территории. Рогов отметил, что через указанный населенный пункт открывается дорога на город Запорожье.