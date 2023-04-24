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13:35, 24 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о снабжении ВСУ через поля и тропы

Врио главы ДНР Пушилин рассказал, что Киев снабжает ВСУ в Артемовске через тропы и поля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Киев снабжает Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) через поля и тропы. Его слова приводит РИА Новости.

«Проводится активно работа по тому, чтобы окончательно и бесповоротно перерезать последний путь противника. Бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово», — заявил Пушилин.

По его словам, основная дорога в город находится под огневым контролем России, однако даже несмотря на плохие погодные условия, у противника остается возможность снабжения армии через поля и тропы.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что Киев вывел основную часть сил из Артемовска и в нем осталась лишь пара бригад. Также город покидает основная масса военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление ВСУ из Артемовска «поможет России расширить фронт». Он также допустил, что при потере Киевом города следующими целями российской армии могут стать Краматорск и Славянск.

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Алевтина Запольская
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