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13:11, 24 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о выводе основных частей ВСУ из Артемовска

El Mundo: в Артемовске осталась лишь пара бригад ВСУ, иные части выведены из города

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели основную часть сил из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), в городе осталась лишь пара бригад. Об этом пишет испанская газета El Mundo, ссылаясь на источник.

«Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли», — заявил он. Также испанские журналисты рассказали, что основная масса техники двигается из города.

По словам источника издания, Артемовск выполнил миссию для Украины. «Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро», — сказал он.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники, заявил, что ВСУ намереваются нанести контрудар в сторону населенного пункта Веселое, находящегося в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, окружив российские войска под Ореховым в Запорожской области.

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Алевтина Запольская
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