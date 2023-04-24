Экономист высказался о будущем ключевой ставки

Экономист Григорьев допустил снижение ключевой ставки на 0,5-1 процентных пункта

Российский Центральный банк (ЦБ) на ближайшем заседании в пятницу, 28 апреля, может снизить ключевую ставку на 0,5-1 процентных пункта, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях такого шага для российской экономики.

Я не думаю, что будет резкий скачок. Если и будет снижение, оно будет полпроцента, потому что ЦБ будет здесь, скорее всего, осторожен. Максимум один, но такое повышение или снижение крайне маловероятно Владимир Григорьев кандидат экономических наук

По мнению Владимира Григорьева, нынешняя ставка в 7,5 процента остается слишком высокой для будущего развития бизнеса и экономики в целом.

«Российская экономика недостаточно насыщена деньгами, тем более деньгами дешевыми. Для значительной части предпринимателей кредит достаточно дорог. С учетом тех планов, которые стоят перед нашей экономикой, насыщение дешевыми деньгами — это важная вещь, и нужно двигаться в этом направлении. Здесь эффект, который может быть получен от того, что экономику насытить дешевыми деньгами будет выше, чем тот риск, на который пойдет Центральный банк, снижая жесткость денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания должны играть меньшую роль, чем возможное насыщение экономики деньгами. Как человеческому организму нужна кровь, машине — топливо, так и экономике нужны деньги», — считает экономист.

Кроме того, за последние годы российская финансовая система научилась лучше справляться со стрессовыми ситуациями, отметил специалист.

«Мы уже имеем опыт достаточно длительного снижения ставки. Даже когда была пандемия коронавируса, Центральный банк не изменил свою позицию по снижению ставки, и это оправдалось. Я надеюсь, что так же будет и в этом году. Наша экономика недомонетизирована, у нас не хватает достаточного количества денег для финансирования экономической активности», — заключил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что текущая ключевая ставка в 7,5 процента неоправданна. Он считает, что при замедляющемся росте цен ее можно опустить. «При инфляции, допустим, четыре процента ставка в 7,5 процента не очень оправдана, ее можно снизить, там, до уровня, я не знаю, 5,5 процента и так далее», — предложил он.

Ближайшее заседание Совета директоров Центробанка намечено на пятницу, 28 апреля. Ключевая ставка в России не меняется с сентября 2022 года. Тогда она была снижена на 0,5 процентных пункта.