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03:38, 24 апреля 2023Мир

Эрдоган представил новый турецкий танк Altay

Эрдоган объявил о передаче новых национальных танков Altay Вооруженным силам для испытаний
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый танк Altay турецкого производства. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Политик объявил о передаче нового танка турецким Вооруженным силам для прохождения испытаний. «Наш новый танк Altay обладает совершенно другими и превосходящими возможностями, чем прототип, впервые представленный десять лет назад», — сказал он.

Эрдоган добавил, что в новом варианте танка была усовершенствована конструкция брони. Также в Altay была добавлена система активной защиты Akkor. По словам турецкого лидера, серийное производство танков должно начаться после завершения испытаний.

В феврале Эрдоган заявил, что отправка танков на Украину не способствует разрешению украинского конфликта и назвал ее рискованной. «Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — сказал политик.

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Марина Совина
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