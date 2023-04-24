Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:15, 24 апреля 2023Наука и техника

Названы признаки кражи домашнего интернета соседями

Эксперт Бурхайло: падение скорости интернета может говорить о подключении к Wi-Fi соседей

фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло назвал признаки того, что соседи подключаются к вашему Wi-Fi-роутеру и воруют интернет. Неожиданное снижение скорости работы подключенных устройств может указывать на появление в домашней сети неизвестных потребителей и кражу интернета, уточнил специалист в интервью радио Sputnik.

«Если раньше по телевизору, который подключен к роутеру, вы смотрели фильмы в HD-качестве и не возникало проблем, а потом вдруг начала тормозить картинка, возможно, к вашему роутеру кто-то подсоединил другие устройства, о которых вы не знаете», — предположил Бурхайло.

Эксперт отметил, что воровать трафик могут соседи, живущие за стеной. Если имеются такие подозрения, то необходимо заглянуть в веб-интерфейс устройства.

Бурхайло объяснил, что у современного роутера, как правило, есть приложение для смартфона, где также указан тип подключенных устройств — телевизор, смартфон, планшет и так далее. А для того, чтобы заблокировать нежелательный доступ к вашему Wi-Fi-сигналу, нужно установить на роутер более сложный пароль, посоветовал эксперт.

30 марта эксперт Денис Кусков рассказал, как определить, что кто-то ворует ваш интернет. Так, по словам специалиста, сначала необходимо удостовериться, что проблема не в самом роутере, так как зачастую плохой сигнал может быть связан с тем, что маршрутизатор режет скорость.

Но при использовании вашего интернета другими людьми скорость будет снижаться в зависимости от того, сколько устройств подключено к роутеру. В первую очередь он посоветовал отключить все собственные устройства от Wi-Fi, после чего проверить индикатор на роутере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол Китая во Франции назвал Крым «изначально российским». Дипломата могут объявить персоной нон грата
Названы признаки кражи домашнего интернета соседями
Южная Корея расширит ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию
У американского пассажирского самолета загорелся двигатель
В Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ
Цены на квартиры в новостройках достигли потолка
Промоутер Усика высказался об организации супертурнира в Саудовской Аравии
Жених услышал ответ девушки на простой вопрос и расстался с ней
В Запорожской области сообщили о концентрации сил ВСУ
Россиянка побывала на Мальдивах и развеяла миф о пафосном отдыхе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.