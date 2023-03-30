Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:26, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Назван способ обнаружить кражу Wi-Fi

Телеком-аналитик Кусков: проверить кражу Wi-Fi можно, если отключить от него все гаджеты

Фото: Compare Fibre / Unsplash

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, как определить, что кто-то ворует ваш интернет. Возможные признаки кражи он перечислил агентству «Прайм».

Так, по словам специалиста, сначала необходимо удостовериться, что проблема не в самом роутере, поскольку зачастую плохой сигнал может быть связан с тем, что маршрутизатор режет скорость. Он пояснил, что это можно исправить, обновив прошивку роутера и драйвер Wi-Fi адаптера.

При использовании вашего интернета другими людьми скорость будет снижаться в зависимости от того, сколько устройств подключено к роутеру, отметил Кусков. В первую очередь он посоветовал отключить все собственные устройства от Wi-Fi, после чего проверить индикатор на роутере, который указывает на то, что его активно используют. Если он продолжить мигать, то это свидетельствует о том, что ваш интернет воруют.

В таком случае необходимо придумать новый надежный пароль, порекомендовал телеком-аналитик. Кроме того, в настройках маршрутизатора можно ограничить доступ всем незарегистрированным устройствам. Также, добавил Кусков, следует регулярно проверять, не вышло ли обновление к роутеру, позволяющее усилить защиту.

Ранее был назван главный признак опасности открытого Wi-Fi-подключения. Сообщалось, что законность публичной интернет-точки можно определить по обязательной идентификации пользователей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Раскрыт новый логотип МТС
В США указали на ошибку Вашингтона в отношениях с Россией
Мужчины перечислили самые ненавистные женские фразы
Мужчина с пересаженным пенисом рассказал о жизни через семь лет после операции
Названы города России с минимальной разницей цен на «однушки» и «двушки»
В Конго указали на поражение Запада в борьбе с Россией за Африку и Азию
Евродепутат заявил о нежелании европейцев усиления антироссийских санкций
8000 шагов пару дней в неделю снизили риск ранней смерти на 15 процентов
Назван способ обнаружить кражу Wi-Fi
Байден продлил санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.