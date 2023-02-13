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09:34, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

Назван главный признак опасности открытого Wi-Fi

IT-эксперт Ситнов рассказал, что надежный открытый Wi-Fi должен требовать авторизацию

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Эксперт по компьютерным сетям и преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов назвал главным признаком опасности открытого Wi-Fi-подключения отсутствие идентификации пользователей. В беседе с «Известиями» специалист рассказал, что надежная общественная сеть должна требовать авторизацию.

Ситнов отметил, что не всем нравится, когда при подключении к бесплатному интернету приходится проходить авторизацию. Однако, по его словам, именно система регистрации пользователей в сети является признаком того, что публичная точка Wi-Fi законна.

«В России с 2014 года действует закон об обязательной идентификации пользователей в общественных интернет-точках», — напомнил специалист. Он также добавил, что владельцы сетей сами решают, как именно будет проходить авторизация. «Вариантов два — либо при помощи портала "Госуслуги", либо по номеру телефона», — пояснил он.

В случае, если владелец общественной точки Wi-Fi не установил систему авторизации пользователей, ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 300 тысяч рублей, сообщил Ситнов. По словам эксперта, именно отсутствие обязательной идентификации в сети Wi-Fi должно стать первым тревожным звонком.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что с помощью Wi-Fi владельцы торговых центров могут получать информацию о покупателях. Он посоветовал россиянам выключать функцию Wi-Fi на телефонах при входе в ТЦ.

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Олег Давыдов
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