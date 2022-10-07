Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиянам посоветовали выключать функцию Wi-Fi в торговых центрах

Аналитик Самойленко предупредил россиян о риске слежки через Wi-Fi в торговых центрах

Фото: Unsplash

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко посоветовал россиянам выключать функцию Wi-Fi на телефонах в торговых центрах. О том, почему этой технологией не стоит пользоваться во время шопинга, он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Аналитик предупредил посетителей торговых центров о риске слежки через Wi-Fi. По словам Самойленко, с помощью этой технологии владельцы ТЦ могут получать информацию о покупателях.

Отмечается, что для слежки за посетителями используются специальные программы, которые помогают анализировать потоки людей, точки привлечения внимания, отслеживать потоки покупателей в часы пик. Wi-Fi помогает наиболее точно определить местонахождение каждого из посетителей, уточнил Самойленко.

Специалист добавил, что полученные данные торговые центры используют, чтобы выстраивать технологии привлечения внимания покупателей к определенным точкам — местам максимальных продаж и максимальной концентрации внимания посетителей.

Ранее аналитик по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Артур Янбулатов заявил об опасности подключения к Wi-Fi в кафе и ресторанах. Как объяснил эксперт, с помощью открытых точек доступа злоумышленники могут украсть личные данные пользователей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области исключили прорыв ВСУ
Кадыров заявил о 10 тысячах воюющих в зоне СВО чеченских бойцах
На московских многоэтажках появились огромные иконы
Удар ВСУ пришелся по колонне мирных граждан
Стало известно о многократном снижении стоимости авиабилетов за границу
Россия столкнулась с невозможностью ремонта вагонов
Раскрыты главные секреты стиля итальянок
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский
Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Российский боксер Ковалев рассказал об отношении к Усику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.