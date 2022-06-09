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Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в кафе и ресторанах

Аналитик Янбулатов предупредил россиян о краже данных с помощью Wi-Fi в кафе и ресторанах

Фото: Christin Hume / Unsplash

Аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов предупредил россиян об опасности подключения к Wi-Fi в кафе и ресторанах. По его словам, с помощью открытых точек доступа мошенники могут украсть личные данные пользователей, передает «Газета.Ru».

Янбулатов рассказал, что сегодня злоумышленники активно создают фальшивые точки доступа с названиями, которые схожи с наименованиями настоящих и безопасных Wi-Fi-сетей. «Такие точки имеют названия кафе и ресторанов. Например, Starbucks01 и тому подобные», — уточнил он.

Как отметил аналитик, часто пользователи не замечают подвоха и подключаются к таким бесплатным точкам. «Проблема в том, что Wi-Fi-адаптеры в мобильных устройствах настроены на подключение к точке доступа с наилучшим сигналом, что автоматически приведет пользователя в сеть мошенника», — добавил он.

Эксперт посоветовал россиянам использовать незащищенные сети в кафе и ресторанах только для поиска информации в интернете. От ввода логинов и паролей от учетных записей, а также данных банковских карт следует воздержаться, в противном случае эта информация может оказаться в руках у мошенников, предупредил Янбулатов.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о мошеннических сообщениях, рассылаемых в популярном мессенджере Signal. По их словам, в таких письмах утверждается, что пользователь якобы выиграл приз.

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Евгения Наумова
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