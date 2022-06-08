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Россиян предупредили о мошенниках в популярном мессенджере

IT-эксперт Деденок предупредил о мошенниках, рассылающих сообщения в мессенджере Signal

Фото: Adrienn / Pexels

Эксперт по анализу спама в «Лаборатории Касперского» Роман Деденок рассказал о мошенниках, рассылающих пользователям сообщения на русском языке в популярном мессенджере Signal. Схему обмана он описал в разговоре с изданием «Газета.Ru».

Как отметил Деденок, злоумышленники отправляют своим потенциальным жертвам сообщения от имени Signal. В них мошенники пишут, что пользователь якобы выиграл приз, и добавляют ссылку, по которой нужно перейти, чтобы получить его. «Если перейти по ссылке, открывается мошеннический сайт. На нем сообщается, что разыгрывается более 500 единиц электронной техники и 1000 денежных призов в размере от десяти до десяти тысяч долларов», — рассказал IT-эксперт.

Пользователя просят дать согласие на вывод выигранных денег, после чего предлагают ему указать номер карты или счета, а также электронную почту. «Это так называемая скам-схема — распространенный вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю обычно предлагают щедрое денежное вознаграждение и сообщают, что для его получения нужно оплатить комиссию, обычно небольшую. Комиссия достается злоумышленникам, а жертва не получает ничего», — предупредил Деденок.

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В связи с этим эксперт порекомендовал пользователям не переходить по ссылкам, полученным в мессенджерах и по почте от неизвестных отправителей. Он также посоветовал настороженно относиться к уведомлениям о выигрышах, полученным от знакомых людей. Деденок отметил, что нередко пользователи сами пересылают друг другу мошеннические сообщения.

Signal считается одним из самых защищенных в мире мессенджеров. Он появился в 2014 году и до 2015-го носил название TextSecure. Наибольшую популярность приложение приобрело в 2021 году, когда WhatsApp обновил политику конфиденциальности.

В марте стало известно, что в России выросли загрузки мессенджеров Signal и Bridgefy. Помимо того, на фоне замедления соцсетей Twitter и Facebook (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) в стране резко вырос спрос на VPN-сервисы.

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Маргарита Щигарева
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