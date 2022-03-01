В России резко вырос спрос на VPN-сервисы

На фоне замедления социальных сетей Facebook и Twitter в России сразу несколько VPN-сервисов вошли в топ-10 наиболее скачиваемых приложений в России. Спрос начал резко расти с четверга, 24 февраля, сообщает РБК со ссылкой на данные платформы data.ai.

В частности, в понедельник, 28 февраля, в топ-100 наиболее скачиваемых приложений для iOS было 16 сервисов VPN, пять из которых — в первой десятке. В топ-100 на Android оказались восемь сервисов, три — в топ-10.

Помимо VPN-сервисов, у россиян возрос интерес к негосударственным СМИ и защищенным мессенджерам. Так, приложение Meduza (издание признано в России СМИ-иноагентом), которое до 24 февраля не входило в рейтинг наиболее скачиваемых приложений в России, оказалось на первом месте у пользователей iOS. Также резко выросли загрузки у мессенджера с повышенным уровнем защищенности Signal и мессенджера Bridgefy.

С помощью VPN-сервисов юзеры могут обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным сайтам и приложениям, а также сохранять конфиденциальность в сети. Рост их популярности в России произошел на фоне новостей о том, что Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook. Кроме того, в последние дни россияне столкнулись со множеством сбоев в работе популярных сервисов, в том числе — Instagram и Telegram.