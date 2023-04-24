В России отреагировали на сообщения о планах Украины ударить по Москве

Депутат Журова: сообщения о планах Украины атаковать Москву 24 февраля могут быть вбросом

Достоверность документов, согласно которым Украина готовила атаку на Москву и Новороссийск, пока под вопросом, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она не исключила, что это информационный вброс.

Ранее газета The Washington Post сообщила о слитых в сеть секретных документах Пентагона, из которых следует, что Украина планировала нанести массированную атаку по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года, но отложила ее по указанию США.

«Я не очень верю документам, которые всегда так неожиданно появляются, и всех призываю верить только тогда, когда мы документ увидели, и достоверность его была доказана. К сожалению, часто происходит, что мы распространяем какую-то недостоверную информацию, она обрастает комментариями и в итоге становится легитимной новостью. Точно ли Украина хотела это сделать? Может, она не собиралась этого делать, а это просто утку какую-то пустили, чтобы мы это специально распространяли», — высказалась Журова.

Ранее журналисты издания Financial Times уличили президента Украины Владимира Зеленского в боязни провала контрнаступления. По словам авторов материала, правительство ждет пополнения штурмовых подразделений армии на 40 тысяч солдат в ходе масштабной мобилизации. «Но руководство боится, что их не хватит», — говорится в статье.

