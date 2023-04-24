В московском аэропорту поймали россиянина с двумя муляжами гранат в рюкзаке

SHOT: в аэропорту Внуково задержали мужчину с двумя муляжами гранат в рюкзаке

Россиянин попытался пронести на территорию одного из московских аэропортов рюкзак, в котором находились два муляжа гранат, и был пойман. Подробности в понедельник, 24 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что подозрительные предметы нашли во время досмотра одного из пассажиров, планировавшего улететь из Внуково в Якутск. «Подозрительные предметы обнаружены в сумке, когда ее сканировал интерскоп. Как только проверяющие обнаружили на рентгене гранаты, тут же оцепили прилегающую территорию, а к месту вызвали сотрудников ОМОН», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники специального подразделения провели осмотр содержимого сумки и установили, что найденные боеприпасы — муляжи. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в апреле гражданка КНР попыталась вывезти из Санкт-Петербурга бивни мамонта и попалась таможенникам в аэропорту Пулково. Во время прохождения зеленого коридора сотрудники таможни обнаружили в багаже китаянки два подозрительных предмета, похожих на кости.