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06:39, 24 апреля 2023Россия

Запад обвинили в планировании срыва выборов президента России

Памфилова заявила, что Запад работает над планами сорвать выборы президента России-2024
Элла Памфилова

Элла Памфилова. Фото: Global Look Press

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе встречи со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске обвинила западные страны в планировании срыва выборов президента РФ в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — заявила глава ЦИК.

Вместе с тем, считает она, явка на выборах президента будет высокой из-за их особой значимости как для россиян, так и для остального мира. По словам Памфиловой, избирательная система страны готова к выборам 2024 года.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что западные страны будут вмешиваться в президентские выборы в России. Он назвал основной целью действий стран Запада дестабилизацию политической ситуации и разделение России на части.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что выборы главы государства в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом.

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Марина Совина
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