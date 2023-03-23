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07:18, 23 марта 2023Россия

Медведев оценил возможность вмешательства Запада в выборы президента в 2024 году

Медведев счел, что Запад будет вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Западные страны будут вмешиваться в президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Они нас упрекают в том, что мы вмешиваемся, но они-то это делают неприкрыто с момента распада Советского Союза», — сказал политик.

Медведев назвал основной целью действий стран Запада дестабилизацию политической ситуации и разделение России на части. По его словам, после раздела страны на части Запад хотел бы договориться с каждой из частей, провести в них денуклеаризацию и демилитаризацию, а после — предложить свою защиту.

По мнению зампреда Совбеза, шанс вступить в НАТО будет у тех частей разделенной России, национальные богатства которых альянс разделит между собой.

Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявлял, что выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, а также при соблюдении всех демократических и конституционных процедур. Глава государства тогда не уточнял, будет ли он выдвигаться на пост президента.

В Кремле утверждают, что Путин не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы. Сам президент, в свою очередь, заявлял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

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Анастасия Шейкина
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