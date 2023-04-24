Диетолог посоветовал простую хитрость для снижения веса

Диетолог Майкл Мосли посоветовал худеющим брать еду из дома

Диетолог Майкл Мосли посоветовал худеющим простую, но действенную хитрость для снижения веса. Мнение врача опубликовало издание Daily Mirror.

По словам специалиста, люди на диете чаще всего нарушают режим питания, когда находятся вне дома. Диетолог отметил, что риск съесть что-то жирное и калорийное выше, когда они идут на работу или на прогулку. «Есть на ходу удобно, а богатая сахаром пища доставляет нам удовольствие. Это сочетание заставляет нас выбирать вредную еду. Постарайтесь предусмотреть это и в следующий раз, собираясь куда-то пойти, приготовьте обед заранее. Пусть его будет так же удобно есть и брать с собой, как фастфуд, но от него не будет негативных последствий для фигуры», — сказал Мосли.

Помимо этого, диетолог предложил убрать из рациона на время похудения условно вредные калорийные продукты. Например, вместо шоколада он посоветовал есть орехи и семена, вместо пирожных — греческий йогурт и ягоды. Кроме того, Мосли настаивает, что человеку на диете необходимо как следует высыпаться, поскольку после бессонной ночи нет сил сопротивляться гастрономическим искушениям.

Ранее американский диетолог Лиза Янг перечислила бесполезные советы для похудения. Она предупредила, что жидкий хлорофилл, кофе с лимоном и жесткие диеты не работают.