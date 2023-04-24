Турция призвала продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием

Глава МИД Турции Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку, выполнив требования России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TV 100 рассказал, что страна призывает продлить зерновую сделку в мае, выполнив все необходимые требования России. По его словам, в ином случае может наступить кризис продовольствия.

«Мы находимся в тесной координации с ООН по началу экспорта зерна и удобрений из России, мы также продолжаем переговоры по обмену пленными [между РФ и Украиной]. Но надо понимать, что это разные вопросы», — заявил он.

Глава МИД отметил, что поставки зерна являются крайне важными для всего мира, поэтому необходимо добиться того, чтобы требования России по данному вопросу были удовлетворены. В ином случае мир может столкнуться с серьезным продовольственным кризисом, заключил Чавушоглу.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления за заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять обе части зерновой сделки, в том числе российскую.