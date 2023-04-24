СК России отреагировал на оскорбление ребенка в шапке с Z-символикой

СК России установит обстоятельства инцидента с ребенком в шапке с Z-символикой

Следователи установят обстоятельства инцидента с ребенком в шапке с Z-символикой. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

В понедельник, 24 апреля, в сети опубликовали видео, на котором мужчина в грубой форме оскорбляет девятилетнего мальчика за то, что он надел шапку с буквой Z.

Заявление о проведении проверки написала мать школьника, уточнили в региональном главке СК России. По предварительным данным, попавший на видео случай произошел 21 апреля около одного из домов по Волгоградской улице. «Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка», — заключили в СК России.

В УМВД России по Екатеринбургу Telegram-каналу «Подъем» сообщили, что сотрудники устанавливают личность обругавшего мальчика мужчины.

Ранее в Сургуте мужчина и женщина напали на ребенка прямо около школы. На видео один из взрослых держит ребенка за одежду. В это время вторая напавшая на него бьет мальчика по голове и лицу. Затем мужчина наносит школьнику удар коленом в живот и кидает его в сугроб.