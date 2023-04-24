Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:27, 24 апреля 2023Россия

Россиянка впервые в жизни встала к станку и осталась без пальцев

В Кировской области женщина впервые в жизни встала к станку и лишилась пальцев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В поселке Кильмезь Кировской области женщина впервые в жизни встала к станку и лишилась пальцев. Ее рабочие перчатки зацепились за вращавшийся вал, сообщает сетевое издание «Город Киров.ru».

Пострадавшая россиянка работает на мебельном производстве. По заданию работодателя она подменила другого сотрудника, который работал на клеенаносящем станке. Женщина не прошла инструктаж по технике безопасности и приступила к очистке станка, не отключив его.

По факту травмирования женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее в Новосибирске рабочего насмерть придавило трубой. По предварительным данным, мужчина выполнял монтажные работы, во время которых труба сорвалась и ударила его по голове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
В Подмосковье нашли еще один дрон с двумя парашютами
Россиян предупредили об опасном для вождения машины возрасте
Тренер назвал полезные для женщин мужские упражнения
Пригожин рассказал о «перемалывании» ВСУ в Артемовске
Российского «положенца» обвинили в организации АУЕ и игр в покер в колонии
Филипп Киркоров оценил вероятность эмиграции из России
В Китае собрались построить дома на Луне
Певица МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания
Крупнейшая экономика Европы начала расти лучше ожиданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.