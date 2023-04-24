Россиянка впервые в жизни встала к станку и осталась без пальцев

В Кировской области женщина впервые в жизни встала к станку и лишилась пальцев

В поселке Кильмезь Кировской области женщина впервые в жизни встала к станку и лишилась пальцев. Ее рабочие перчатки зацепились за вращавшийся вал, сообщает сетевое издание «Город Киров.ru».

Пострадавшая россиянка работает на мебельном производстве. По заданию работодателя она подменила другого сотрудника, который работал на клеенаносящем станке. Женщина не прошла инструктаж по технике безопасности и приступила к очистке станка, не отключив его.

По факту травмирования женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее в Новосибирске рабочего насмерть придавило трубой. По предварительным данным, мужчина выполнял монтажные работы, во время которых труба сорвалась и ударила его по голове.