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10:00, 17 марта 2023Россия

Российского рабочего насмерть придавило трубой

В Новосибирске рабочего насмерть придавило трубой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Новосибирске рабочего насмерть придавило трубой. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Тело 55-летнего россиянина нашли на строительном объекте в Ленинском районе. По предварительным данным, мужчина выполнял работы по монтажу металлических труб на одном из этажей строящегося жилого дома, незакрепленная труба сорвалась и ударила его по голове.

«Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы», — говорится в заявлении СК.

По факту случившегося следователи проводят проверку.

В феврале в Бурятии на рабочего упала поднятая краном лента сортировочной установки — в результате он получил травмы головы и шеи и умер в машине скорой помощи.

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Евгения Куликова
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