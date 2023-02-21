Российского рабочего насмерть придавило упавшим оборудованием

В Бурятии рабочего насмерть придавило упавшей лентой сортировочной установки

В Бурятии мужчину насмерть придавило упавшее на него оборудование. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, передает РИА Новости

Следователи уточнили, что на мужчину упала поднятая краном лента сортировочной установки — в результате он получил травмы головы и шеи и умер в машине скорой помощи.

О произошедшем в Бурятии также писал Telegram-канал Babr Mash. По его данным, мужчина погиб на «Трансугле», где ремонтировал оборудование. При этом в компании якобы отрицали, что у них трудился погибший россиянин.

Ранее на Омском электромеханическом заводе рабочего облило раскаленным цинком из-за халатности коллеги. Момент ЧП попал на видео — на кадрах видно, как металлическая конструкция срывается с креплений и летит в чан с жидкостью, брызги кипящего металла обливают стоящего рядом работника завода