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21:39, 24 апреля 2023Мир

Стало известно о планах Евросоюза вывести четыре страны из зоны влияния России

Politico: Евросоюз пытается вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая

Фото: Pixabay

Европейский союз пытается вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая, склонив их на свою сторону и наладив отношения. Об этих планах сообщил обозреватель газеты Politico Джакопо Баригацци.

Как стало известно из статьи журналиста, речь идет о таких государствах, как Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан, к которым Брюссель не скрывает интереса.

«Нетрудно понять, почему в список приоритетных попали именно эти четыре страны. Каждая из них представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем», — объяснил Баригацци.

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Обозреватель отметил, что Бразилия и Чили являются богатыми ресурсами государствами Латинской Америки, Нигерия представляет собой экономический центр Западной Африки, а Казахстану принадлежат нефтегазовые месторождения в Центральной Азии.

По словам Баригацци, европейские чиновники надеются усилить влияние политического блока в противовес России и Китаю, решив за счет этого проблемы поставок ресурсов и вопрос его становления как самостоятельного игрока на глобальной арене.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу не следует рвать связи с Пекином из-за его мирового влияния. По его словам, в отношении с КНР Евросоюз должен учитывать основополагающие ценности, экономику, вопрос Тайваня и украинский кризис.

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Марина Совина
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