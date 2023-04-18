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11:28, 18 апреля 2023Мир

Боррель призвал ЕС не рвать связи с Китаем

Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС не рвать связи с Китаем из-за его мирового влияния

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) не следует рвать связи с Пекином из-за его мирового влияния, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

«Нельзя ставить под угрозу каналы связи, которые у нас есть с Китаем. Нельзя прерывать контакты с Китаем… Есть много вопросов, по которым мы должны работать вместе, по которым нельзя найти одностороннее решение без сотрудничества и взаимодействия с Пекином. Надо продолжать диалог на фоне растущего влияния Китая в мире», — призвал он.

По его словам, в отношении с КНР Евросоюз должен учитывать основополагающие ценности, экономику, вопрос Тайваня и украинский кризис. Политик отметил, что ЕС не сможет развивать нормальные отношения с Китаем, если Пекин не использует свое влияние на Россию по вопросу конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал подход ЕС к Китаю. По его мнению, ряд стран увеличивает зависимость блока от Китая, так как пытаются продавать европейские продукты с огромными «геополитическими издержками».

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Анастасия Заикина
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