Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю

Премьер Польши Моравецкий назвал недальновидным подход ряда стран ЕС к Китаю

Подход некоторых стран Европейского союза (ЕС) к взаимодействию Китаем можно назвать неправильным. Такие отношения раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета «Известия».

«Они недальновидно смотрят в сторону Китая, чтобы продавать европейские продукты с огромными «геополитическими издержками», увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее. Некоторые европейские страны пытаются сделать ту же ошибку в отношении Китая, что они ранее сделали в отношении России», — заявил он.

При этом политик отметил, что европейскую автономию можно сравнить с выстрелом себе в ногу, поскольку это означает смещение европолитики в сторону Китая и разрыв отношений с США.