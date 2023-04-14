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14:53, 14 апреля 2023Мир

Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю

Премьер Польши Моравецкий назвал недальновидным подход ряда стран ЕС к Китаю
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Olivier Matthys / Reuters

Подход некоторых стран Европейского союза (ЕС) к взаимодействию Китаем можно назвать неправильным. Такие отношения раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета «Известия».

«Они недальновидно смотрят в сторону Китая, чтобы продавать европейские продукты с огромными «геополитическими издержками», увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее. Некоторые европейские страны пытаются сделать ту же ошибку в отношении Китая, что они ранее сделали в отношении России», — заявил он.

При этом политик отметил, что европейскую автономию можно сравнить с выстрелом себе в ногу, поскольку это означает смещение европолитики в сторону Китая и разрыв отношений с США.

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Виктория Кондратьева
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