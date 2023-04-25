Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:09, 25 апреля 2023Ценности

Компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна

Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна

Фото: Jason Tidwell / Mattel

Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации издания, новая игрушка в сравнении с другими моделями кукол бренда ниже ростом, а также имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна. Отмечается, что данную куклу разработали в партнерстве с правозащитной организацией «Национальное общество людей с синдромом Дауна».

Материалы по теме:
«Чем раньше уйдет, тем лучше» Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
«Чем раньше уйдет, тем лучше»Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
9 декабря 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

Представитель упомянутого сообщества Кайла Маккеон, которая сама является носителем этого синдрома, помогала сотрудникам Mattel разрабатывать дизайн куклы. «Не могу дождаться момента, когда увижу, что у моих друзей и сверстников есть кукла, похожая на меня», — высказалась она.

В мае 2022 года стало известно, что одежда в стиле куклы Barbie стала трендом у женщин. Модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер подчеркнули, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, стали появляться в гардеробах у знаменитостей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина
Пожилым людям назвали оптимальное количество приемов пищи
Создан новый экологичный способ добычи аммиака
Стюардесса поставила точку в споре о качестве воды в самолетах
Компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна
В Великобритании высказались об отправке снарядов с обедненным ураном Киеву
На Украине призвали НАТО установить сроки вступления страны в альянс
Актер сериала «Реальные пацаны» умер во время операции
Вашингтон обвинили в геноциде в отношении российских журналистов
Латиноамериканские наемники показали свои позиции в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.