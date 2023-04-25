Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна

Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации издания, новая игрушка в сравнении с другими моделями кукол бренда ниже ростом, а также имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна. Отмечается, что данную куклу разработали в партнерстве с правозащитной организацией «Национальное общество людей с синдромом Дауна».

Представитель упомянутого сообщества Кайла Маккеон, которая сама является носителем этого синдрома, помогала сотрудникам Mattel разрабатывать дизайн куклы. «Не могу дождаться момента, когда увижу, что у моих друзей и сверстников есть кукла, похожая на меня», — высказалась она.

В мае 2022 года стало известно, что одежда в стиле куклы Barbie стала трендом у женщин. Модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер подчеркнули, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, стали появляться в гардеробах у знаменитостей.