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15:34, 25 апреля 2023Россия

Москвич умер во время тренировки в бассейне фитнес-клуба

РЕН ТВ: житель Москвы умер во время тренировки в бассейне фитнес-клуба на улице Правды

Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Москве в фитнес-клубе на улице Правды умер 54-летний мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, утром 24 апреля москвич пришел на тренировку в бассейн. Примерно через час мужчине стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть россиянина.

Как сообщил источник издания, предварительно, мужчина скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Это уже не первый случай смерти в столичных бассейнах за последний месяц. 29 марта стало известно о гибели мужчины во время заплыва на спортивном объекте в районе Южное Бутово. На кадрах с моментом его кончины видно, как тело москвича всплывает со дна, при этом на соседних дорожках плавают люди, которые не обращают внимания на происходящее.

Кроме того, 2 апреля сообщалось, что в московском бассейне во время первого занятия по плаванию утонул семилетний школьник. Гибель ребенка запечатлели камеры наблюдения. На записи видно, как в бассейн ныряет тренер и извлекает из воды обмякшее тело мальчика. Следом подбегают еще три человека, двое из них пытаются откачать первоклассника, делая ему массаж сердца и искусственное дыхание.

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Константин Лысяков
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