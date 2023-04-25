«Ак Барс» вырвал победу у ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил ЦСКА 2:1 в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» дома вырвал победу у московского ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. У казанцев отличились Александр Радулов и Станислав Галиев. Единственную шайбу московской команды забросил 20-летний форвард Прохор Полтапов.

Таким образом, «Ак Барс» сократил отставание в серии до счета 2-3. Следующий матч пройдет на арене армейцев 27 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».