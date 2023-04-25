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04:36, 25 апреля 2023Мир

В МИД заявили о рисках ядерной эскалации на Корейском полуострове

Дипломат МИД РФ Ермаков заявил о рисках ядерной эскалации на Корейском полуострове

Фото: KCNA / Reuters

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков оценил ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Ермаков заявил о рисках ядерной эскалации на Корейском полуострове и подчеркнул, что Россия не согласна «с попытками выставить виновным за нагнетание такой напряженности именно Пхеньян». По его мнению, подобная позиция не отвечает реалиям, поскольку США обладают определяющей ролью в регионе и проводят там провокационные акции.

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Дипломат подчеркнул, что Вашингтон «полностью зациклился на методах давления и принуждения». Со своей стороны Россия стремится к созданию благоприятных условий для продолжения диалога о выстраивании взаимоприемлемых схем обеспечения безопасности в регионе.

Ранее Ермаков прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Он заявил о растущих рисках прямого военного столкновения России и США. Представитель российского МИД также призвал Вашингтон принять меры для деэскалации ситуации и прекратить следовать «враждебной линии на подрыв безопасности России».

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Марина Совина
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