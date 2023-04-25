Гимнастка Симона Байлз вышла замуж в платье за 9787 рублей

Гимнастка Симона Байлз вышла замуж за Джонатана Оуэнса в платье за 9787 рублей

Гимнастка Симона Байлз раскрыла подробности церемонии бракосочетания с игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом. Соответствующие сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя спортсменка поделилась снимками с торжества, на которых она запечатлена в свадебном платье с V-образным декольте и пышными воланами на юбке за 120 долларов (9787 рублей). Известно, что знаменитость приобрела подвенечный наряд в онлайн-бутике Selfie Leslie, в котором представлены преимущественно дешевые платья.

В то же время туфли на каблуках невеста купила на сайте ретейлера Amazon. Впоследствии она переобулась в балетки из ассортимента Pretty Little Thing стоимостью 35 долларов (2854 рубля). «Все вещи, в которых я выходила замуж, были заказаны в течение недели. В том числе мой букет!» — высказалась Байлз в описании к опубликованным со свадьбы кадрам.

В августе 2021 года Симона Байлз отпраздновала третье место на Олимпиаде снимком в бикини. Спортсменка разместила серию фотографий, на которых она позирует на территории дома с заплетенными в косы волосами. Она сфотографировалась в бикини, состоящем из топа и плавок на завязках.