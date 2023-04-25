Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 25 апреля 2023Ценности

Гимнастка Симона Байлз вышла замуж в платье за 9787 рублей

Гимнастка Симона Байлз вышла замуж за Джонатана Оуэнса в платье за 9787 рублей

Фото: @raetay_photography

Гимнастка Симона Байлз раскрыла подробности церемонии бракосочетания с игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом. Соответствующие сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя спортсменка поделилась снимками с торжества, на которых она запечатлена в свадебном платье с V-образным декольте и пышными воланами на юбке за 120 долларов (9787 рублей). Известно, что знаменитость приобрела подвенечный наряд в онлайн-бутике Selfie Leslie, в котором представлены преимущественно дешевые платья.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

В то же время туфли на каблуках невеста купила на сайте ретейлера Amazon. Впоследствии она переобулась в балетки из ассортимента Pretty Little Thing стоимостью 35 долларов (2854 рубля). «Все вещи, в которых я выходила замуж, были заказаны в течение недели. В том числе мой букет!» — высказалась Байлз в описании к опубликованным со свадьбы кадрам.

В августе 2021 года Симона Байлз отпраздновала третье место на Олимпиаде снимком в бикини. Спортсменка разместила серию фотографий, на которых она позирует на территории дома с заплетенными в косы волосами. Она сфотографировалась в бикини, состоящем из топа и плавок на завязках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина
Миллионы пользователей присоединились к российской платформе
Названы районы Москвы с подешевевшим жильем
Известный комик рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона
Россиянка зарезала супруга в день его рождения и пошла под суд
Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России
В российском регионе сменили военного комиссара
Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь» среди членов экипажа
Воевавший в Чечне и вступивший в «Вагнер» многодетный депутат погиб в зоне СВО
Стилист назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.