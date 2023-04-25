Басков рассказал о трудностях при строительстве загородного дома

Певец Николай Басков сообщил, что строительство его загородного дома идет с задержками

Певец Николай Басков рассказал в интервью Пятому каналу, что столкнулся с трудностями при возведении загородного дома.

Артист на протяжении нескольких лет регулярно приезжает на стройку, однако до окончания работ еще далеко — процесс затянулся, а сроки завершения строительства остаются неизвестными. «Все очень тяжело. Очень большие задержки, очень большие попадания произошли с грузом, потому что некоторые вещи арестовали и не везут их», — сообщил Басков.

Певец сообщил, что мечтает о том, чтобы дом быстрее достроили и он мог спокойно заниматься музыкой — его нынешние соседи по многоквартирному дому время от времени возмущаются, что звезда слишком громко поет в неположенное время. Басков признался, что был удивлен, впервые узнав, что его занятия вокалом могут мешать, так как он привык, что его слушатели отдают деньги за то, чтобы он исполнил свои хиты.

«В доме я не могу заниматься на фортепиано. Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни», — признался артист.

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