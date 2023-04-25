Победительница «Фабрики звезд» назвала бредом обвинения в нечестном голосовании

Дубцова назвала бредом обвинения в том, что голосование на «Фабрике звезд» было нечестным

Победительница четвертого сезона реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» певица Ирина Дубцова назвала бредом обвинения в том, что одно из голосований на проекте было нечестным. Обвинения прозвучали в интервью другого участника передачи, Антона Зацепина. Слова Дубцовой приводит издание StarHit.

«Это бред! Вот реально бред! Вообще не понимаю его, я всегда была с Антоном в хороших отношениях, а то, как он высказался обо мне, — это было очень некрасиво, как минимум потому, что он мужчина, а я женщина», — ответила на обвинения Дубцова.

Интервью Зацепина бывшей ведущей «Фабрики звезд» Яне Чуриковой было опубликовано 13 апреля. В нем артист заявил, что во время одного из голосований кандидатами на то, чтобы выбыть из проекта, оказались певец Ратмир Шишков и Дубцова. Зацепин решил отдать свой голос Шишкову. Однако, как утверждает Зацепин, певец в ответ на это сказал: «Передай всем, начальство сказало голосовать за Дубцову». По словам артиста, другие участники программы знали об этой просьбе.

Тем не менее за Дубцову проголосовали не все герои реалити-шоу. В итоге в голосовании победил Шишков. Тогда продюсер Игорь Крутой воспользовался правом вето, чтобы оставить певицу в проекте. После этого, как заявил Зацепин, Крутой около двух недель не разговаривал с участниками телешоу.

Дубцова и Зацепин участвовали в четвертом сезоне «Фабрики звезд». Он выходил в эфир в 2004 году. Дубцова стала победительницей проекта, Зацепин занял второе место. Третье досталось певцу Стасу Пьехе.