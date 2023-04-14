Участник популярного реалити-шоу раскрыл изнанку голосования на проекте

Финалист «Фабрики звезд» Зацепин рассказал, что участников просили голосовать за Дубцову

Финалист четвертого сезона реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» певец Антон Зацепин рассказал, как однажды всех участников передачи попросили проголосовать за певицу Ирину Дубцову, чтобы она не выбыла из проекта. Изнанку съемок Зацепин раскрыл в беседе с бывшей ведущей программы Яной Чуриковой. Запись их разговора опубликована на YouTube.

Артист вспомнил, как во время одного из голосований кандидатами на то, чтобы выбыть из проекта, оказались певец Ратмир Шишков и певица Ирина Дубцова. Он решил отдать свой голос Шишкова. Однако когда Зацепин подошел к нему на сцене, чтобы сделать это, певец сказал: «Передай всем, начальство сказало голосовать за Дубцову».

«Меня как водой холодной обдали, потому что так не должно быть», — вспомнил Зацепин. Когда он подошел к другим участникам, чтобы передать им слова Шишкова, выяснилось, что практически все уже знали о просьбе руководства программы.

Тем не менее за Дубцову проголосовали не все герои реалити-шоу. В итоге в голосовании победил Шишков. Тогда продюсер Игорь Крутой воспользовался правом вето, чтобы оставить певицу в проекте.

«Крутой две недели потом с нами не разговаривал. А он же наш батька, мы его полюбили. Для нас его каждое явление как праздник. И тут он замолчал. Он не заходит к нам в дом», — заключил Зацепин.

Позднее Дубцова стала победительницей четвертого сезона шоу, а Зацепин занял второе место.

Ранее продюсер первых трех сезонов «Фабрики звезд» Василина Михайловская ответила на вопрос Чуриковой о том, занимались ли участники проекта сексом во время съемок. Она призналась, что участники шоу уединялись в шкафу в подсобке. Михайловская объяснила, что там не было камер.