Продюсер популярного реалити-шоу ответила на вопрос о сексе на проекте

Продюсер «Фабрики звезд» Михайловская рассказала, что участники уединялись в подсобке

Продюсер первых трех сезонов реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» Василина Михайловская ответила на вопрос о том, занимались ли участники проекта сексом во время съемок. Об отношениях героев передачи она рассказала ведущей Яне Чуриковой. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Продюсер объяснила, что на «Фабрике звезд» использовались камеры, которые шевелились при записи. Таким образом участники могли понять, снимают их или нет. При этом, по ее словам, героев реалити-шоу не снимали, когда они были одни в помещении.

Поняв эти принципы, участники телешоу начали уединяться в подсобке. «Заходил один, смотрел, что камеры не шевелятся, и заходил в шкаф. Потом заходил второй минут через пять и тоже заходил в шкаф. И мы это не снимали», — рассказала Михайловская.

При этом на вопрос о том, занимались ли участники шоу сексом, продюсер ответила, что «секса не было». «На самом деле, я про шкаф уже рассказала. В шкафу камер не было. Сейчас бы я уже туда повесила камеры», — добавила она, говоря о происходившем в первых трех сезонах передачи.

Ранее певец и бывший участник «Фабрики звезд» Юрий Титов рассказал о том, как чувствовал себя во время съемок в шоу. По словам героя проекта, во время участия в шоу было практически невозможно остаться одному. Кроме того, он пожаловался на постоянную темноту за окном и описал свой опыт участия в проекте словами «там едет крыша».