Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:41, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Участник культового шоу на Первом канале оценил его словами «там едет крыша»

Певец Титов словами «там едет крыша немножечко» высказался о жизни на «Фабрике звезд»
Юрий Титов

Юрий Титов. Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Российский певец, участник культового музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Юрий Титов высказался о жизни на проекте словами «там едет крыша». Такую оценку программе он дал в беседе с ее бывшей ведущей Яной Чуриковой, видео вышло на YouTube.

Титов прокомментировал тот факт, что на проекте он вступил в интимную связь с другой участницей «Фабрики звезд» Евгенией Волконской в комнате Звездного дома, где жили девушки. Певец описал случившееся как ужасную ситуацию.

«Там едет крыша немножечко, потому что окна отсутствуют. Ну они есть, но там темнота за окнами. Ты не видишь утро, ночь. Это очень влияет», — добавил он. По словам героя проекта, во время участия в шоу было практически невозможно остаться одному.

Ранее Титов, говоря об интимной связи с Волконской на программе, заявил, что партнерша на тот момент состояла в отношениях с другим молодым человеком. Помимо того, он признался, что продюсеры отчитали его за случившееся.

Юрий Титов участвовал в четвертом сезоне «Фабрики звезд». Он дошел до финала проекта, однако не занял призовое место. Впоследствии появлялся в таких программах как «Голос», «Суперстар! Возвращение» и «Суперстар».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Раскрыты причины весеннего обострения
Политолог назвал открытие фармпроизводств укреплением суверенитета страны
Власти Австралии захотели платить фермерам за сохранение коал и эму
Экс-невеста Роба Кардашьяна раскрыла смертельную опасность силикона в ягодицах
В деле об изнасиловании 10-летнего ребенка школьниками появились новые детали
Глава МОК оценил возможность участия Большунова в турнирах
Аферист спародировал голоса российских чиновников и похитил 165 тысяч рублей
Арестованному журналисту WSJ обеспечили консульский доступ
Амстердамские проститутки решили протестовать из-за изгнания пьющих туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.