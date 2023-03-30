Участник культового шоу на Первом канале оценил его словами «там едет крыша»

Певец Титов словами «там едет крыша немножечко» высказался о жизни на «Фабрике звезд»

Российский певец, участник культового музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Юрий Титов высказался о жизни на проекте словами «там едет крыша». Такую оценку программе он дал в беседе с ее бывшей ведущей Яной Чуриковой, видео вышло на YouTube.

Титов прокомментировал тот факт, что на проекте он вступил в интимную связь с другой участницей «Фабрики звезд» Евгенией Волконской в комнате Звездного дома, где жили девушки. Певец описал случившееся как ужасную ситуацию.

«Там едет крыша немножечко, потому что окна отсутствуют. Ну они есть, но там темнота за окнами. Ты не видишь утро, ночь. Это очень влияет», — добавил он. По словам героя проекта, во время участия в шоу было практически невозможно остаться одному.

Ранее Титов, говоря об интимной связи с Волконской на программе, заявил, что партнерша на тот момент состояла в отношениях с другим молодым человеком. Помимо того, он признался, что продюсеры отчитали его за случившееся.

Юрий Титов участвовал в четвертом сезоне «Фабрики звезд». Он дошел до финала проекта, однако не занял призовое место. Впоследствии появлялся в таких программах как «Голос», «Суперстар! Возвращение» и «Суперстар».