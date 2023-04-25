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14:39, 25 апреля 2023Спорт

Теннисистка из РФ рассказала подробности снятия с рейса польской авиакомпании

Теннисистка Дьяченко заявила, что указала национальность при покупке билетов компании LOT

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала подробности снятия с рейса польской авиакомпании LOT. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсменки, про покупке билетов она указала свою национальность, но о запрете лететь ее не предупредили. «Мне так легко отдали паспорт и сказали: "Отойдите, следующий". Я спросила, почему. А мне ответили: "Потому что русская". Настолько в лицо этот национализм и расизм», — рассказала Дьяченко.

24 апреля стало известно, что сотрудники LOT не пустили Дьяченко на рейс из Каира в Варшаву, сославшись на правила авиакомпании. Спортсменка рассказала, что ей пришлось на 18 часов задержаться в египетском аэропорте. Из-за этого она пропустила соревнования в Ницце, куда планировала добраться с пересадкой в Польше.

32-летняя Дьяченко занимает 250-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде.

Алексей Гусев
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