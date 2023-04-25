Отказ Японии и Евросоюза от полного запрета экспорта в Россию объяснили

Депутат Чепа: отказ Японии и ЕС от запрета экспорта в Россию обусловлен последствиями

Американцы настолько высокого мнения о себе, что даже не думают о возможных последствиях полного запрета экспорта в Россию, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Япония и Евросоюз выступили против данной меры.

«Америка экспортирует в Россию значительно меньше, чем Евросоюз и Япония, и мы отвечаем адекватными мерами, от этого страдают. Хотя бы взять рыбную промышленность, морепродукты, и проекты японцев на Сахалине — они от этого страдают. Американцы страдают в меньшей степени, им наплевать на своих стратегических партнеров, только их интересы превыше всего, поэтому в какой-то момент времени эти страны пытаются что-то ответить», — пояснил Чепа.

По мнению депутата, американцы пытаются давить на другие страны, что вызывает недовольство и жесткую реакцию.

Стало известно, что Евросоюз и Япония выступили против предложения США к станам G7 о полном запрете экспорта в Россию, отметив, что подобное решение невозможно.

Ранее сообщалось, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций ввести почти полный запрет на экспорт в Россию. Предполагается, что санкционная политика останется неизменной в отношении сельскохозяйственной продукции и лекарств.

