Долги европейских стран рекордно выросли

Bloomberg: долг европейских стран с начала 2023 года достиг 32 миллиардов долларов

Долг европейских стран с начала года достиг рекордных значений и втрое превысил аналогичный показатель 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2023 году Европа уже заняла почти 32 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших заемщиков на зарубежных рынках впервые за 12 лет вошли три восточноевропейские страны — Польша (9 миллиардов долларов), Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов), опередив страны с развивающейся экономикой.

Эксперты объясняют это продолжающимся военным конфликтом на Украине, из-за чего расходы соседних государств существенно возросли. Возросшие займы призваны компенсировать затраты на военные нужды и пребывание украинских беженцев.

При этом заемные средства на рынках облигаций уже сейчас обходятся странам намного дороже после повышения процентных ставок по всему миру — даже для стран из Восточной Европы с высоким кредитным рейтингом. Так, Польша выплачивает 5,5 процента годовых по новым 30-летним облигациям. Еще в 2021 году выплаты по тем же самым облигациям составляли бы менее 4 процентов.

Восточная Европа обратилась к зарубежным долговым рынкам по мере роста инфляции — в некоторых странах она достигла 20 процентов. Дополнительные проблемы создало и ограничение поставок в регион российских энергоносителей. При этом продажа иностранных облигаций сопряжена с риском, которого нет на местном рынке. Если национальные валюты начнут снижаться по отношению к доллару, это увеличит расходы правительств на погашение долга.

По оценкам аналитиков Bloomberg, дефицит бюджета Восточной Европы вырастет до 4,3 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) региона в этом году, по сравнению с 1,3 процента в 2021 году. Это может подтолкнуть правительства к новым займам, а иностранные инвесторы могут не так охотно покупать облигации, массово хлынувшие на рынок. Долларовые облигации Польши уже сейчас торгуются с доходностью, аналогичной доходности стран, которые долгое время считались более рискованными — Филиппин, Индонезии и Уругвая.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил развивающиеся страны о риске оказаться в долговой яме. По его словам, мировой долг уже превысил отметку в 290 триллионов долларов, а рост процентных ставок неизбежно приведет к разбалансировке всей системы мировых финансов.

