В России продадут редкий гиперкар Aston Martin за 285 миллионов рублей

В России выставили на продажу редкий гиперкар Aston Martin One-77 за 285 миллионов рублей

В России выставили на продажу редкий гиперкар Aston Martin One-77, выпущенный в 2011 году. Его стоимость составляет 285 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Отмечается, что данный автомобиль британской марки оснащен бензиновым 7,3-литровым двигателем мощностью 760 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. При этом его максимальная скорость составляет 354 километра в час. Также утверждается, что в представленной модели присутствует шестиступенчатая автоматизированная механическая коробка передач, пробег составляет 8,5 тысячи километров.

Кроме того, согласно описанию в объявлении, кузов транспортного средства выполнен в красном цвете, а салон — в черно-красной гамме. При этом кожаные кресла изготовлены вручную и спроектированы с учетом анатомии тела человека. Деревянные панели, в свою очередь, выполнены из английского бука, а центральная консоль и двери созданы из

углеродного волокна. По словам продавца, автомобиль находится в Германии и продается под заказ.

Впервые Aston Martin One-77 был представлен в 2008 году на Парижском автосалоне. Через год он был показан в Женеве в цвете «синий металлик». В конце апреля 2009 года автомобиль получил награду за лучший дизайн концепт-каров и прототипов на престижном итальянском конкурсе Concorso d'Eleganza Ville d'Este.

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