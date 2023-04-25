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07:38, 25 апреля 2023Россия

Появились кадры с места крушения вертолета санавиации под Волгоградом

В сети появились кадры с места падения вертолета «Ансат» в Волгоградской области

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В сети появились кадры с места крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской области. Их публикует Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

На кадрах видно, что от удара воздушное судно разломило пополам, его лопасти отлетели. Судя по фотографиям, после падения в российском регионе вертолет не загорелся.

Фото: телеграм-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Следователи после случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Об авиакатастрофе под Волгоградом стало известно 25 апреля. Воздушное судно «Ансат» летело в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится его место дислокации. Погиб пилот, пассажиров на борту вертолета не было.

Предварительной причиной крушения «Ансата» назвали техническую неисправность. Пилот вертолета доложил диспетчеру о заходе на посадку, но так и не приземлился в заявленном месте. Обломки воздушного судна нашли в пяти километрах от Ерзовки.

Анастасия Шейкина
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