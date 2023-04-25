В Совфеде высказались о результатах выступления Лаврова в ООН

Сенатор Климов назвал выступление Лаврова в ООН манифестом

Одним из главных тезисов, озвученных министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании Совбеза ООН было то, что агрессивное меньшинство, которым являются США и их союзники, пытается сделать из других государств свои колонии, в то время как судьбу человечества должно определять мировое большинство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«То, что говорил Лавров, уже разошлось на цитаты, но я бы советовал воспринимать его выступление как цельный текст. Особенно тем, кто хочет разобраться в роли России и в наших задачах, — сказал Климов. — Это был манифест о новом месте России в обновленном мире. В мире мирового большинства, к которому относятся Россия, Китай, наши коллеги по БРИКС и другие».

Одними из важнейших сенатор посчитал слова Лаврова о том, что мировому большинству пора поставить на место агрессивное меньшинство, которое пытается сделать из Земли свои колонии.

«Многим запомнилось высказывание про позицию мирового большинства. Что при суверенном равенстве стран позиция мирового большинства не может не учитываться. И именно она должна определять судьбу человечества», — подчеркнул Климов.

Ранее на заседании Совбеза Лавров назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США. Министр предложил странам Запада уважать других членов мирового сообщества. Он также обратился к западным журналистам с «огромной просьбой»: освещать события вокруг Совбеза ООН вместо российских журналистов, которым не выдали визы в США.