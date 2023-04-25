Диетолог назвала простой способ выбрать клубнику без антибиотиков

Диетолог Соломатина: если клубника выглядит слишком хорошо, в ней есть антибиотики

Весной в России есть опасность выбрать клубнику с высоким содержанием антибиотиков, предупредила диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала простой способ, помогающий ее отличить.

По мнению Соломатиной, сейчас опасно покупать ягоды в Москве, потому что сезон клубники еще не начался — это произойдет лишь в конце мая — начале июня. «Сейчас ее везут издалека, — утверждает она. — Для того чтобы клубника не портилась, ее обрабатывают, в том числе антибиотиками».

Диетолог объяснила, что антибиотики не пахнут, и определить их на глаз невозможно, однако если несезонная клубника выглядит слишком хорошо, велика вероятность, что в ней все же есть антибиотики.

Клубника быстро портится. Если она выглядит, как будто ее только вчера сорвали, а место сбора ее находится далеко, то в ней есть антибиотики Елена Соломатина диетолог

Соломатина рассказала, что избыточное употребление антибиотиков приводит к резистентности — появлению микроорганизмов, против которых эти препараты бессильны. «В дальнейшем антибиотики не будут действовать, и человек может умереть от самых простых инфекций», — предупредила она.

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