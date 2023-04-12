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05:19, 12 апреля 2023Забота о себе

Диетолог дала рекомендации по выбору яиц в магазине

Диетолог Мезенцева: при покупке яиц следует проверить дату изготовления и внешний вид

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева в разговоре с «Известиями» дала рекомендации по выбору яиц в магазине.

По словам Мезенцевой, в первую очередь, покупателю следует проверить дату изготовления на упаковке яиц и внешний вид продукта. Больше пользы будет в свежем яйце, у которого чистая и сухая скорлупа без сколов и трещин.

Диетолог уточнила, что о свежести яиц говорит и маркировка «Д» на упаковке, которая означает «диетическое», маркировка «С» значит «столовое».

«Диетическое яйцо — самое свежее. Срок его реализации всего семь дней. Далее яйцо становится обычным столовым. Столовое яйцо хранится до 25 дней вне холодильника и до трех месяцев в холодильнике при +2...–0 градусах», — рассказала врач.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский назвал способ выбрать полезную и дешевую рыбу. Он рассказал, что практически любая рыба обладает ценными для организма свойствами, отметив, что не обязательно покупать дорогие сорта, а также посоветовал воспользоваться правилом четырех «с» при выборе морепродуктов.

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Юлия Мискевич
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