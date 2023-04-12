Диетолог дала рекомендации по выбору яиц в магазине

Диетолог Мезенцева: при покупке яиц следует проверить дату изготовления и внешний вид

Врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева в разговоре с «Известиями» дала рекомендации по выбору яиц в магазине.

По словам Мезенцевой, в первую очередь, покупателю следует проверить дату изготовления на упаковке яиц и внешний вид продукта. Больше пользы будет в свежем яйце, у которого чистая и сухая скорлупа без сколов и трещин.

Диетолог уточнила, что о свежести яиц говорит и маркировка «Д» на упаковке, которая означает «диетическое», маркировка «С» значит «столовое».

«Диетическое яйцо — самое свежее. Срок его реализации всего семь дней. Далее яйцо становится обычным столовым. Столовое яйцо хранится до 25 дней вне холодильника и до трех месяцев в холодильнике при +2...–0 градусах», — рассказала врач.

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