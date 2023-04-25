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14:01, 25 апреля 2023Спорт

Российский теннисист обматерил мать во время матча

Российский теннисист Котов обматерил мать во время матча турнира ATP в Мадриде
Павел Котов

Павел Котов. Фото: Christoffer Borg Mattisson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский теннисист Павел Котов обматерил мать во время матча турнира серии ATP Masters 1000 в Мадриде. Комментарий спортсмена доступен в Telegram-канале Tbn Tennis Team.

«Мам, если ты сейчас не завалишь ***, я дам мячиком в тебя, это понятно?» — сказал спортсмен. Позднее он заявил, что извинился перед матерью и добавил, что подал плохой пример своим отвратительным поведением. По словам Котова, ему не всегда удается держать себя в руках на корте.

В полуфинале квалификации Котов играл с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 в пользу россиянина.

Российские и белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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