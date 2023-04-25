Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
4:3
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Аталанта
3:1
Завершен
Рома
Италия - Серия А|31-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
02:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Виннипег Джетс
Сегодня
04:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Сегодня
05:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
00:47, 25 апреля 2023Спорт

Косторная рассказала о конвейерных методах работы Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная рассказала о конвейерных методах работы тренера Тутберидзе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о конвейерных методах работы российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идет следующий. Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои», — заявила спортсменка. Она посчитала, что после 19 лет в ее группе невозможно добиться результата.

В январе 2023 года стало известно, что спортсменка тренируется в паре с Георгием Куницей в группе Сергея Рослякова. Косторная подчеркнула, что пока не перестроилась до конца, так как ей хочется все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается.

Спортсменка — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Елены Буяновой.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Модель OnlyFans посетила Coachella в прозрачном платье
В России заявили о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия
Стало известно о попытках ВСУ «ловить» эвакуационные группы ВС России
Косторная рассказала о конвейерных методах работы Тутберидзе
Российский военный заявил об отсутствии попыток наступления ВСУ у Кременной
МИД России прокомментировал сообщения Киева об обмене «всех на всех»
В Минобороны России раскрыли последствия атак на Крым
Китай отправит вертолет на Марс
МИД пообещал провести демарш в отношении США из-за невыдачи виз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.