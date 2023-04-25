Косторная рассказала о конвейерных методах работы Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная рассказала о конвейерных методах работы тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о конвейерных методах работы российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идет следующий. Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои», — заявила спортсменка. Она посчитала, что после 19 лет в ее группе невозможно добиться результата.

В январе 2023 года стало известно, что спортсменка тренируется в паре с Георгием Куницей в группе Сергея Рослякова. Косторная подчеркнула, что пока не перестроилась до конца, так как ей хочется все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается.

Спортсменка — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Елены Буяновой.