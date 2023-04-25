Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 25 апреля 2023Россия

Несколько десятков строений загорелись в уральском поселке

МЧС России: около 50 строений загорелись в поселке Свердловской области

Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

Около 50 строений загорелись в поселке Сосьва в Свердловской области. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В связи с обстановкой, складывающейся в поселке Сосьва, решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент огнем охвачены порядка 50 строений», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших, а также об общей площади возгорания на данный момент нет.

В этот же день в свердловском поселке Таежный загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. К тушению пожара на Урале привлечены более 30 человек и 10 единиц техники.

Ранее в поселке Горки Пермского края пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла шесть частных домов. Сначала загорелся дом женщины, затем огонь перекинулся на соседние деревянные здания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина
Миллионы пользователей присоединились к российской платформе
В Госдуме оценили идею возвращения понятия «враг народа»
Российские игроки подписали декларацию нейтральности ради участия в Уимблдоне
Мужчина получил тяжелые ожоги из-за взрыва зарядного устройства в кармане
Названы районы Москвы с подешевевшим жильем
Известный комик рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона
Россиянка зарезала супруга в день его рождения и пошла под суд
Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России
В российском регионе сменили военного комиссара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.