Несколько десятков строений загорелись в уральском поселке

МЧС России: около 50 строений загорелись в поселке Свердловской области

Около 50 строений загорелись в поселке Сосьва в Свердловской области. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В связи с обстановкой, складывающейся в поселке Сосьва, решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент огнем охвачены порядка 50 строений», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших, а также об общей площади возгорания на данный момент нет.

В этот же день в свердловском поселке Таежный загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. К тушению пожара на Урале привлечены более 30 человек и 10 единиц техники.

Ранее в поселке Горки Пермского края пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла шесть частных домов. Сначала загорелся дом женщины, затем огонь перекинулся на соседние деревянные здания.