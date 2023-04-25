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10:41, 25 апреля 2023Россия

Медведев допустил развал США

Медведев на марафоне «Знание» счел возможным сценарием отделение некоторых штатов от США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в будущем допустил развал США. Такое заявление он сделал во время выступления на марафоне «Знание», эфир которого транслируется в группе во «ВКонтакте».

Он счел возможным сценарием отделение некоторых штатов от США. Сам Медведев признался, что в таком случае будет «болеть за Техас».

По мнению зампреда Совбеза, ситуация в США развивается по законам трагифарса, который рискует перейти в балаган.

До этого Медведев на марафоне «Знание» отметил, что современный мир болен, и мировая война возможна, однако ее еще можно избежать.

6 апреля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России. По его словам, блок НАТО не менял своей позиции в отношении ядерной войны и не повышал уровень тревоги.

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Анна Щербакова
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