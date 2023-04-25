Медведев допустил развал США
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в будущем допустил развал США. Такое заявление он сделал во время выступления на марафоне «Знание», эфир которого транслируется в группе во «ВКонтакте».
Он счел возможным сценарием отделение некоторых штатов от США. Сам Медведев признался, что в таком случае будет «болеть за Техас».
По мнению зампреда Совбеза, ситуация в США развивается по законам трагифарса, который рискует перейти в балаган.
До этого Медведев на марафоне «Знание» отметил, что современный мир болен, и мировая война возможна, однако ее еще можно избежать.
6 апреля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России. По его словам, блок НАТО не менял своей позиции в отношении ядерной войны и не повышал уровень тревоги.